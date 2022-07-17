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Персони

Це бридко, він кобель: Емілі Ратаковскі планує розлучитися з чоловіком

17 Липня 2022, 17:01
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Эмили Ратаковски
Джерело: Depositphotos

Американська модель та акторка Емілі Ратаковські розлучається з чоловіком через його зради.

Уважні шанувальники давно помітили, що модель не носить обручку. Як повідомило близьке до пари джерело, шлюб Емілі з кінопродюсером Себастьяном Беар-МакКлардом тріщить по швах.

– Так, він зрадив. Він серійний зрадник. Це бридко. Він кобель, – сказав інсайдер.

Варто зазначити, що саме подружжя офіційно про розлучення не повідомляло.

Зараз дивляться

Емілі Ратаковські та Себастьян Беар-МакКлард одружилися у 2018 році. На урочисту церемонію пара запросила лише близьких друзів.

8 березня 2021 року модель народила первістка. Хлопчика назвали Сільвестром Аполло.

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Джерело
PageSix
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Емілі Ратаковскі Розлучення
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