Американська модель та акторка Емілі Ратаковські розлучається з чоловіком через його зради.
Уважні шанувальники давно помітили, що модель не носить обручку. Як повідомило близьке до пари джерело, шлюб Емілі з кінопродюсером Себастьяном Беар-МакКлардом тріщить по швах.
– Так, він зрадив. Він серійний зрадник. Це бридко. Він кобель, – сказав інсайдер.
Варто зазначити, що саме подружжя офіційно про розлучення не повідомляло.
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Емілі Ратаковські та Себастьян Беар-МакКлард одружилися у 2018 році. На урочисту церемонію пара запросила лише близьких друзів.
8 березня 2021 року модель народила первістка. Хлопчика назвали Сільвестром Аполло.