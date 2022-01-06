Шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво показал праздничное фото с мамой и поделился традициями колумбийского Рождества.

В Instagram Эктор написал, что они с мамой желают всем волшебства в этот Святой вечер, душевных разговоров, желанных подарков, вкусных блюд и близких людей рядом. Все это он сопроводил семейным фото, на котором запечатлен с мамой в одинаковых праздничных красных свитерах. На руках они держат домашних любимцев.

Хименес-Браво также решил рассказать, как празднуют Рождество на его родине — в Колумбии.

— Рождество в Колумбии жгучее, веселое, громкое, но традиционно семейное. Это время, когда запускается много ярких фейерверков, громко звучат песни, до утра танцуют сальсу и бачату — под живую музыку или магнитофон. Даже Рождество в Колумбии не лишено страсти, — отметил шеф-повар.

Эктор подчеркнул, что традиционная еда на колумбийское Рождество — это отдельная тема, однако рассказал о главном блюде — лечона. Это поросенок, фаршированный рисом, овощами, томящийся на дровах целые сутки.

— На выходе получаем нежнейшее мясо с гарниром и твердой, практически карамельной, хрустящей корочкой… Для нас в Колумбии еда очень важна и выбрасывать ничего нельзя. Столы на Рождество также накрывают роскошные, но не так, как в Украине — 12 блюд, — отметил Хименес-Браво.

Также он задел тему напитков и сказал, что в его семье алкоголь не пьют, на замену ему — свежевыжатые соки, фреш, безалкогольные коктейли.