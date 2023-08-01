Сыновья американской певицы Бритни Спирс не захотели увидеться с ней перед своим переездом на Гавайи.

Туда 17-летний Шон Престон и 16-летний Джейден Джеймс уезжают со своим отцом Кевином Федерлайном, мачехой Викторией Принс, сводными братьями и сестрами.

Бритни не видела своих детей больше года, и даже переезжая из Калифорнии на Гавайи, мальчики не желают видеть мать. Известно, что экс-супруг Спирс поощрял сыновей увидеть ее, но не собирался заставлять их это делать.

Также он благодарен ей за то, что она не оспаривала их переезд в суде, а потому считает, что Бритни поступила правильно, позволив мальчикам переехать на Гавайи.