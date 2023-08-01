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Персоны

Не виделись больше года: сыновья Бритни Спирс не захотели встретиться с ней перед переездом

1 августа 2023, 14:16
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Бритни Спирс
Источник: Depositphotos

Сыновья американской певицы Бритни Спирс не захотели увидеться с ней перед своим переездом на Гавайи.

Туда 17-летний Шон Престон и 16-летний Джейден Джеймс уезжают со своим отцом Кевином Федерлайном, мачехой Викторией Принс, сводными братьями и сестрами.

Бритни не видела своих детей больше года, и даже переезжая из Калифорнии на Гавайи, мальчики не желают видеть мать. Известно, что экс-супруг Спирс поощрял сыновей увидеть ее, но не собирался заставлять их это делать.

Также он благодарен ей за то, что она не оспаривала их переезд в суде, а потому считает, что Бритни поступила правильно, позволив мальчикам переехать на Гавайи.

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Источник
TMZ
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Бритни Спирс
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