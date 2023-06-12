Американська співачка Брітні Спірс залишила емоційне звернення своїм синам – 15-річному Джейдену та 16-річному Шону Престону.

Поговорити з дітьми виконавиця вирішила публічно, опублікувавши пост в Instagram. Річ у тім, що хлопчики нібито підтримують думку ексчоловіка Брітні та свого батька Кевіна Федерлайна щодо її залежності від наркотиків.

Так, у своєму повідомленні Спірс обурилася тим, що хлопчики вважають її поганою матір’ю, хоча каже, що взагалі рідко коли їх бачила.

– Із Престоном, який сказав, що “їй потрібно вислухати нас, поки не пізно”… Пам’ятаєш, щоразу, коли ти приходив до мене додому, ти йшов у свою кімнату і замикав двері? Я ніколи не бачила вас, хлопці… Джейден грав на піаніно, і ми разом створювали музику… Але після того дня, коли я сказала йому, що хочу бачити вас частіше, я більше ніколи вас не бачила, – поділилася Брітні.

Додає, завжди хотіла зробити щось приємне для своїх синів, а зараз вони обговорюють її за спиною. Каже, це розбиває їй серце, а всі останні новини – брехня.

– Це сумно, тому що всі сидять, склавши руки, немов це нормально – вигадувати брехню до такої міри… Коли вони всі так низько впали? Сподіваюся, що це просто ненависні новини, і Кевін або Престон не говорили нічого подібного, у будь-якому разі, я буду в порядку, – наголосила Брітні.

Раніше ми писали, що сім’я Брітні Спірс заявила про залежність співачки. Про це сказав ексчоловік співачки Кевін, а також її батько Джеймі. Колишній коханий висловив стурбованість тим, що співачка може приймати метамфетамін.