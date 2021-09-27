Не вижу смысла говорить о сложных вещах: Ксения Мишина о личной жизни

Актриса и судья шоу Україна має талант Ксения Мишина поделилась, что ее не смущает интерес общества к ее личной жизни.

— Люди просто интересуются всей жизнью актрисы, которая им нравится. Это некий феномен. Недавно мы говорили с моей подружкой об этом. Она отметила: Ксюха, это феномен. Люди видят тебя по телевизору, как картинку. Всегда интересно залезть в твою жизнь и посмотреть, как ты проживаешь такие же ситуации, что ты ешь, как реагируешь, чем интересуешься. Я нормально к этому отношусь, — уверяет Мишина.

По ее словам, она добровольно пускает людей в свою жизнь благодаря социальным сетям.

— Я даю разрешение на то, чтобы люди обо мне что-то видели. Сейчас такая эпоха, что ты можешь быть ближе к людям. Для меня это больше об общении со зрителем, — убеждает актриса.

Однако Ксения добавила, что хочет транслировать исключительно положительные эмоции, а сложности и проблемы оставляет за кадром.

— Мне хочется дарить миру что-то красивое, доброе, положительное. Мне не хочется рассказывать о каких-то проблемах, сложностях. Возможно, я об этом расскажу потом как об опыте. Сейчас я не вижу смысла говорить о каких-то сложных вещах, — объяснила Ксения Мишина.

Премьера легендарного шоу Україна має талант состоится уже 23 октября в 19.00 на СТБ!