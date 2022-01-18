Українська прима-балерина Національної опери Катерина Кухар розповіла про свої комплекси та тернистий шлях до всесвітньої популярності.

В інтерв’ю Еммі Антонюк зірка зізналася, що під час навчання у танцювальному училищі комплексувала через низький зріст та вагу. Для того, щоб параметри відповідали вимогам, Катерині доводилося сидіти на дієтах.

– Ми мали бути пласкими, стрункими тростинками з усіх боків. Ми виходимо на іспити, ми стоїмо в профіль на станку. І всі наші жіночі частини і принади були як на долоні. А в балеті це моветон. Я дуже комплексувала через своє прізвисько Дженніфер Лопес, через свої стегна та пишні форми. Мені було 15-16 років. Я ходила в штанах-сауна, що не є корисним. Я багато плакала, – згадала балерина.

Також Катерина комплексувала через свої широкі брови. Проте з віком зрозуміла, що хотіла б їх повернути.

За словами Кухар, її самооцінку руйнували саме суворий вишкіл в училищі та жорстоке ставлення педагогів. Зірка додала, що в балеті виживають лише найсильніші.

– Коли ми набирали вагу, педагоги не добирали слів. Тобто “корова” – абсолютно нормальна лексика була для нас: Ви потвори, нездари, корови! Якщо ти корова, значить, ти закриваєш рот на замок, перестаєш їсти, сідаєш на дієту, починаєш пахати втричі більше. Якщо ти нездара – ти розіб’єшся, щоб наступного уроку викладач побачив, що ти можеш. Щоб заслужити бодай найменшу похвалу, у нас горіли очі, і ми намагалися зробити крок вперед, – розповіла Кухар.