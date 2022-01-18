Украинская прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар рассказала о своих комплексах и тернистом пути к всемирной популярности.

В интервью Эмме Антонюк звезда призналась, что во время учебы в танцевальном училище комплексовала из-за низкого роста и веса. Для того, чтобы параметры соответствовали требованиям, Екатерине приходилось сидеть на диетах.

— Мы должны быть плоскими, стройными тростинками со всех сторон. Мы выходим на экзамены, мы стоим в профиль на станке, все наши женские части и прелести были как на ладони. А в балете это моветон. Я очень комплексовала из-за прозвища Дженнифер Лопес, из-за своих ляжек и пышных форм. Мне было 15-16 лет. Я ходила в штанах-сауна, что не полезно. Я много плакала, – вспомнила балерина.

Также Екатерина комплексовала из-за своих широких бровей. Однако с возрастом поняла, что хотела бы их вернуть.

По словам Кухар, ее самооценку разрушали именно строгая система обучения в училище и жестокое отношение педагогов. Звезда добавила, что в балете выживают только самые сильные.

– Когда мы набирали вес, педагоги не подбирали слов. То есть “корова” – абсолютно нормальная лексика была для нас: Вы уроды, бездари, коровы! Если ты корова, значит, ты закрываешь рот на замок, перестаешь есть, садишься на диету, начинаешь пахать втрое больше. Если ты бездарь – ты разобьешься, чтобы на следующем уроке преподаватель увидел, что ты можешь. Чтобы заслужить хоть малейшую похвалу, у нас горели глаза, и мы пытались сделать шаг вперед, – рассказала Кухар.