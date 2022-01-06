Телеведущий, комик и актер Джон Стюарт обвинил писательницу Джоан Роулинг в антисемитизме. По мнению мужчины, образ гоблинов из вселенной Гарри Поттера был взят из антисемитских иллюстраций из документа 1903 года Протоколы сионских мудрецов.

Известно, что гоблины из вселенной Роулинг заправляют финансами в банке Гринготтс.

— Вы когда-нибудь смотрели фильм о Гарри Поттере? Вы когда-нибудь видели сцены в банке Гринготтс? Это карикатура на еврея из антисемитской литературы. Однажды Роулинг подумала: Можем ли мы заставить этих парней управлять нашим банком? Это волшебный мир, его жители могут ездить на драконах, заводить домашнюю сову… но кто должен управлять банком? Евреи — но с острыми зубами, — заявил Стюарт.

Он также добавил, что ждал негативной реакции от зрителей, но этого не произошло. По мнению Стюарта, никого не смутило то, что Роулинг сделала управляющими банка евреев.

Британская организация Кампания против антисемитизма стала на сторону писательницы. Они заявили, что Роулинг на протяжении многих лет была неутомимой защитницей еврейской общины. Что касается гоблинов, группа заявила, что внешний вид существ соответствует их изображениям в западной литературе в целом, и это не относится конкретно к евреям.

Напомним, что Роулинг была в центре споров в течение последних двух лет из-за ее антитрансгендерных комментариев. Ее также не позвали участвовать в съемках спецвыпуска Возвращение в Хогвартс, в котором актеры и создатели серии фильмов делятся своими комментариями. Раньше считалось, что ее не покажут в картине, но она появилась в архивных кадрах, где актеры рассказывают о ее влияние на культуру.