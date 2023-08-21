Український співак і соліст гурту O.Torvald Женя Галич розкритикував чоловіків, які під час війни втекли закордон. Утім, це стосується тих, хто покинув країну нелегальним способом.

Артист додав, що в тих, хто виїхав законно, можуть бути різні причини, але їм забувати про Україну не варто. До того ж навіть у Європі та інших куточках планети є унікальна можливість допомагати нашій країні – нагадувати всьому світу про те, що війна в Україні триває.

Щодо тих, хто втік під час війни – на думку Галича, вони мають відповісти за законом.

– Усі ті, які мутилися, давали хабарі, проїжджали в багажниках, робили собі фальшиві довідки про всю цю історію, – ви кінчені. Вони мають відповідати в адміністративному порядку – білет назад має бути дорожчим. Ви можете повернутися в Україну, але не за просто так, – поділився своєю думкою співак в інтерв’ю ISLND TV.

Нагадаємо, що раніше Галич розповів, що його обурило в тилу. Артист служить в армії, і під час ротації приїхав до Києва. Побачене його здивувало – дехто досі не готовий приймати реалії війни.