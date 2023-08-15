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Навіщо мені це писати? Сумська відповіла на хейт за відпочинок під час війни

15 Серпня 2023, 19:49
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ольга Сумська
Джерело: Ольга Сумська

Акторка Ольга Сумська відповіла на хейт за відпочинок під час війни. Зараз у неї міні-відпустка, під час якої артистка зупинилася в лікувальному санаторії Хмельницької області.

В Instagram Ольга оприлюднила фото з відпочинку, під яким розповіла, що перезавантаження пішло їй на користь. Також вона розповіла, в якому шикарному готелі побувала. Багато користувачів мережі не розділили радість Сумської, а тому почали її критикувати за відпочинок у такий час.

Акторка не стала терпіти хейт, а тому вирішила відповісти всім, хто висловив своє невдоволення. Вона зазначила, що всього лише на три дні заїхала перевести дух, а далі знову повертається до роботи, і насамперед – до волонтерства.

Ольга Сумська відповіла на хейт

– І навіщо мені зараз тут писати це? Хотіла перепочити, давно мріяла побувати в цьому заповіднику – Подільські Товтри… Але це не означає, що ми не думаємо про наших захисників! Ми не забуваємо про них ні на хвилину, – наголосила Сумська.

Вона додала, що продовжує збирати кошти та підтримувати наших захисників щодня. А також зазначила, що зараз є багато реабілітаційних медичних центрів, які спеціально обладнані для відновлення та лікування воїнів.

– Цей курорт, у цьому випадку, – сімейного типу, де можна бодай на деякий час забути про жах, що коїться навколо. Показала вам, яку красу створили в заповіднику з лікувальним комплексом, мінеральною водою з джерела. Є контингент, якому цікаво дізнатися, що в Україні навіть під час страшної війни з’являються такі чудові лікувальні курорти, – підсумувала Ольга.

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