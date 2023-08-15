Актриса Ольга Сумская ответила на хейт за отдых во время войны. Сейчас у нее мини-отпуск, во время которого артистка остановилась в лечебном санатории Хмельницкой области.

В Instagram Ольга обнародовала фото с отдыха, под которым рассказала, что перезагрузка пошла ей на пользу. Также она рассказала, в каком шикарном отеле побывала. Многие пользователи сети не разделили радость Сумской, а потому принялись ее критиковать за отдых в такое время.

Актриса не стала терпеть хейт, потому решила ответить всем, кто высказал свое недовольство. Она отметила, что всего лишь на три дня заехала перевести дух, а далее снова возвращается к работе и, в первую очередь, к волонтерству.

— И зачем мне сейчас здесь писать это? Хотела передохнуть, давно мечтала побывать в этом заповеднике — Подольские Товтры… Но это не значит, что мы не думаем о наших защитниках! Мы не забываем о них ни на минуту, — подчеркнула Сумская.

Она добавила, что продолжает собирать средства и поддерживать наших защитников каждый день. А также отметила, что сейчас есть много реабилитационных медицинских центров, которые специально оборудованы для восстановления и лечения воинов.