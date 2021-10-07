Навели шороху у мережі: як виглядають дорослі сини Брітні Спірс

У мережі кинулися активно обговорювати синів Брітні Спірс – 16-річного Шона і 15-річного Джейдана. Річ у тому, що приятель їх батька Едді Моралес опублікував їх фотографії, на яких діти виглядають дуже дорослими.

Багато інтернет користувачів зазначили, що хлопці виглядають явно старшим за свої роки.

Також деякі писали, як добре, що хлопці схожі на матір, а не на батька.

Хлопці живуть з батьком Кевіном Федерлайнлом. Після розлучення зі співачкою Федерлайн отримав опіку над синами, бо Брітні була визнана недієздатною.

Кевін Федерлайн і Брітні Спірс були одружені близько трьох років, з осені 2004 до літа 2007 року. Від цього шлюбу у колишнього подружжя є двоє синів. Зараз Федерлайн одружений на волейболістці Вікторії Прінс, пара виховує двох дочок. Раніше Федерлайн назвав свій шлюб зі співачкою суцільним божевіллям.

До речі, Брітні Спірс у своєму блозі опублікувала, як грає з лялькою.

– У мене є дитина. У неї чудова дитяча, і її звуть Бреннан. Моя перша дівчинка! Ми навіть схожі. Цього року мені виповнюється 40 років. Але вік – це ні що інше, як просто число. Дорослішання – це найдурніша річ. Так що давайте грати, мої друзі, – написала вона.

Також співачка неодноразово заявляла, що хоче третю дитину.