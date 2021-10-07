Навели шороху в сети: как выглядят взрослые сыновья Бритни Спирс

В сети кинулись активно обсуждать подросших сыновей Бритни Спирс — 16-летнего Шона и 15-летнего Джейдана. Дело в том, что приятель их отца Эдди Моралес опубликовал их фотографии, на которых дети выглядят уже очень взрослыми.

Многие интернет пользователи отметили, что парни выглядят явно старше своих лет.

Также некоторые писали, как хорошо, что ребята похожи на мать, а не на отца.

Парни живут с отцом Кевином Федерлайнлом. После развода с певицей Федерлайн получил опеку над сыновьями, так как она была признана недееспособной.

Кевин Федерлайн и Бритни Спирс были женаты около трех лет, с осени 2004 по лето 2007 года. От этого брака у бывших супругов есть двое сыновей. Сейчас Федерлайн женат на волейболистке Виктории Принс, пара воспитывает двух дочерей. Ранее Федерлайн назвал свой брак с певицей сплошным безумием.

Кстати, Бритни Спирс в своем блоге опубликовала, как играет с куклой.

— У меня есть ребенок. У нее замечательная детская, и ее зовут Бреннан. Моя первая девочка! Мы даже похожи. В этом году мне исполняется 40 лет. Но возраст — это не что иное, как просто число. Взросление — это самая глупая вещь. Так что давайте играть, мои друзья, — написала она.

Также певица неоднократно заявляла, что хочет третьего ребенка.