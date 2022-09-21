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Насичені кольори та абстракція: трендовий манікюр на осінь 2022

21 Вересня 2022, 16:47
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Насичені кольори та абстракція: трендовий манікюр на осінь 2022
Джерело: Depositphotos

Кожен новий сезон новинки манікюру дивують та захоплюють. Наразі осінь, а отже настав час нюдових відтінків та насичених кольорів.

Похід до майстра манікюру – завжди додає настрій. Це певна терапія для кожної жінки, але часто постає питання – який малюнок на нігті нанести цього разу.

Факти ICTV зібрали добірку трендового манікюру на осінь 2022.

Зараз дивляться

Якщо ви любителька однотонного кольору, придивіться до палітри золотої пори року. Монохром завжди виглядає стильно та акуратно.







Французький манікюр – класика будь-якої пори року. Це не означає, що лунка має бути тільки білого кольору, ви можете зробити такого, який вам більше до вподоби.





Варто звернути увагу і на манікюр із малюнком. Це можуть бути листя, геометрія, абстракція. З додаванням наклейок, фольги, блискіток.










У тренді цієї осені й анімалістичні принти. Вони можуть бути нанесені хаотично та абсолютно будь-якого кольору.






Варіантів манікюру на осінь 2022 безліч. Необов’язково робити так, як на зображенні. Ви можете додати щось своє або зовсім вигадати нове. Головне – щоб подобалося вам.

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