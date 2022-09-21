Кожен новий сезон новинки манікюру дивують та захоплюють. Наразі осінь, а отже настав час нюдових відтінків та насичених кольорів.

Похід до майстра манікюру – завжди додає настрій. Це певна терапія для кожної жінки, але часто постає питання – який малюнок на нігті нанести цього разу.

Факти ICTV зібрали добірку трендового манікюру на осінь 2022.

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Якщо ви любителька однотонного кольору, придивіться до палітри золотої пори року. Монохром завжди виглядає стильно та акуратно.

Французький манікюр – класика будь-якої пори року. Це не означає, що лунка має бути тільки білого кольору, ви можете зробити такого, який вам більше до вподоби.

Варто звернути увагу і на манікюр із малюнком. Це можуть бути листя, геометрія, абстракція. З додаванням наклейок, фольги, блискіток.

У тренді цієї осені й анімалістичні принти. Вони можуть бути нанесені хаотично та абсолютно будь-якого кольору.

Варіантів манікюру на осінь 2022 безліч. Необов’язково робити так, як на зображенні. Ви можете додати щось своє або зовсім вигадати нове. Головне – щоб подобалося вам.