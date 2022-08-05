Нині кожен українець висловлює любов до своєї країни, як може. Один із трендів – патріотичний манікюр. Якщо ви перебуваєте в безпеці й можете відвідати майстра нігтьового сервісу – чому б і ні.

Незважаючи на повномасштабну війну, необхідно радувати себе та відволікати, а для модниць гарні нігті – запорука гарного настрою у лихоліття. Слід пам’ятати, що кожен із нас робить те, що вміє. До того ж, зараз як ніколи важливо будувати плани на майбутнє, не йдеться про глобальні, але можна підтримати себе морально, запланувавши та зробивши манікюр в українському стилі.

Факти ICTV підготували добірку ідей патріотичного манікюру 2022, який ви можете зробити собі.

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Найпростіший і найтрадиційніший варіант – покриття у кольорах прапора України. Воно може бути як однотонним, так і з дизайном – серця, різноманітні геометричні фігури, смужки чи з додаванням квітів, пшениці, державних українських символів.

Як бачимо – варіантів безліч, і рідко обходиться одним однотонним покриттям. На нігті наносять навіть карти України та фрази, які набули великого сенсу під час повномасштабної війни.

Головне – ваша фантазія та вміння майстра.