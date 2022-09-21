Каждый новый сезон новинки маникюра удивляют и восторгают. Сейчас осень, а значит пришло время нюдовых оттенков и насыщенных цветов.

Поход к мастеру маникюра — всегда добавляет настроение. Это некая терапия для каждой женщины, но часто стоит вопрос — какой рисунок на ногти нанести в этот раз.

Факты ICTV собрали подборку трендового маникюра на осень 2022.

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Если вы любительница однотонного цвета, присмотритесь к палитре золотого времени года. Монохром всегда выглядит стильно и аккуратно.

Французский маникюр — классика в любое время года. Это не значит, что лунка должна быть только белого цвета, вы можете сделать такой, какой вам больше по душе.

Стоит обратить внимание и на маникюр с рисунком. Это могут быть листья, геометрия, абстракция. С добавлением наклеек, фольги, блесток.

В тренде этой осенью и анималистические принты. Они могут быть нанесены хаотично и абсолютно любого цвета.

Вариантов маникюра на осень 2022 множество. Необязательно делать так, как на картинке. Вы можете добавить что-то свое или вовсе придумать новое. Главное — чтобы нравилось вам.