Популярная украинская певица Настя Каменских поделилась своим списком любимых фильмов на 1 января. Звезда хочет провести первый день 2022 года за отдыхом перед телевизором и просмотром кино без остановок.

— Сохраняйте заранее, чтобы потом не искать, — предупреждает Настя.

Так, в список попала культовая романтическая комедия Дневник Бриджит Джонс, которую Каменских очень любит, и готова даже пересматривать 1000 раз.

Дальше — Рождество на двоих. Картина 2019 года расскажет о любовной истории девушки по имени Кейт, которую сыграла Эмилия Кларк.

Настя также советует посмотреть Привет семье — за отличный актерский состав и интересный сюжет.

Следующая картина для просмотра в новогодние праздники — Пока ты спал.

— Многие смотрели этот фильм еще в детстве. И он такой теплый и добрый, что почему бы не посмотреть еще раз? — делится своим мнение Каменских.

Эта прекрасная жизнь. По мнению певицы, это один из лучших фильмов на Новый год, пусть он и 1946 года выпуска.

Богатенький Ричи — неплохой аналог фильма Один дома.

— Если уж не Один Дома, то хоть один фильм с Маколеем Калкиным в этом списке должен был оказаться, — рассказывает Настя.

Также в подборку попали следующие фильмы — Семьянин, Ноэль, Новая рождественская сказка и все части Гарри Поттера.

Особенно Насте нравятся первые две картины об истории мальчика-волшебника.