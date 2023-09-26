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Нашого Чічу вбили: заплакана Даша Астаф’єва розповіла про втрату улюбленця

26 Вересня 2023, 08:59
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Даша Астафьева с любимцем
Джерело: Даша Астаф’єва

Собаку Даші Астаф’євої вбили у ветклініці. Про це розповіла сама модель і співачка.

В Instagram-stories вона повідомила, що не стало її улюбленця на ім’я Чічіко. Його життя обірвалося через халатне і жорстоке поводження лікарів.

– Нашого Чічу вбили у ветклініці. Поки що я не можу про це говорити. Але скоро я це доведу і хочу розповісти всім. Це ветклініка Долецьких. Я багатьом їх радила. Ми самі обстежувалися у них. Але сталася жахлива ситуація недбалого і жорстокого поводження до члена нашої сім’ї. Якщо ви є їхнім пацієнтом, терміново припиніть користуватися їхніми послугами. Це вбивці. Уся команда, – повідомила Даша.

Астаф’єва показала фото загиблої собачки, зазначивши, що Чічіко був для неї дитиною.

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Згодом вона записала відеозвернення, на якому постала заплаканою і розбитою. Даша подякувала всім за слова підтримки, зазначивши, що зараз їй ніхто допомогти не може.

Вона закликала всіх власників чотирилапих ретельно та самостійно обирати лікарів. Також модель відповіла всім, хто знецінив її переживання з приводу втрати улюбленця.

– Усі, хто каже, що це просто собака – ідіть на**й. Самі ви собаки йоб**і. Він був дитиною. Яку ми довірили друзям. Яким, звичайно, було по**й на чужу дитину, – додала Астаф’єва.

Чічічко був породи шиба-іну, йому було шість років. У Даші також є улюблениця Луна.

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