Собаку Даши Астафьевой убили в ветклинике. Об этом рассказала сама модель и певица.

В Instagram-stories она сообщила, что не стало ее любимца по имени Чичико. Его жизнь оборвалась из-за халатного и жестокого обращение врачей.

— Нашего Чичу убили в ветклинике. Пока что я не могу об этом говорить. Но скоро я это докажу и хочу рассказать всем. Это ветклиника Долецких. Я многим их советовала. Ми сами наблюдались у них. Но произошла ужасная ситуация халатного и жестокого обращения к члену нашей семьи. Если вы являетесь их пациентом, срочно перестаньте пользоваться их услугами. Это убийцы. Вся команда, — сообщила Даша.

Астафьева показала фото погибшей собачки, отметив, что Чичико был для нее ребенком.

Сейчас смотрят

Позже она записала видеообращение, на котором предстала заплаканной и разбитой. Даша поблагодарила всех за слова поддержки, отметив, что сейчас ей никто помочь не может.

Она призвала всех владельцев четырехлапых тщательно и самостоятельно выбирать врачей. Также модель ответила всем, кто обесценил ее переживания по поводу потери любимца.

— Все, кто говорит, что это просто собака — идите на**й. Сами вы собаки еб**ые. Он был ребенком. Которого мы доверили друзьям. Которым, конечно, было по**й на чужого ребенка, — добавила Астафьева.

Чичичко был породы шиба-ину, и ему было шесть лет. У Даши также есть любимица Луна.