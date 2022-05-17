Шон Пенн та його колишня дружина Лейла Джордж були сфотографовані разом. Буквально місяць тому вони офіційно розлучилися, а їхній шлюб існував не більше року.

На знімках вони сиділи на пляжі та по черзі гладили спільну собаку, яку завели ще 2017 року.

Sean Penn reunites with ex Leila George after divorce was finalized https://t.co/afZvhaXTQg pic.twitter.com/kAQRrQIbPx — Page Six (@PageSix) May 16, 2022

31-річна Джордж прийшла на пляж до 61-річного Пенна, коли той відпочивав від знімання у фільмі Чорні мухи – це драма про молодого фельдшера, який перший рік працює у Нью-Йорку.

Нагадаємо, що у квітні пара розлучилася — це була третя невдала спроба Шона створити міцну родину. Вони почали зустрічатися ще 2016 року, але не розкрили історію знайомства. В одному з інтерв’ю Пенн заявляв, що під час поширення всесвітньої пандемії Covid-19 Лейла його дуже підтримувала.

У 2020 році вони офіційно стали чоловіком та дружиною. У жовтні 2021 року Джордж подала на розлучення, а Пенн назвав причину розлучення. В одному з останніх інтерв’ю він зізнався, що зіпсував шлюб, і був дуже зверхнім.

Шон Пенн небайдужий до України – від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого він приїхав до нашої країни. Шон також зустрічався із президентом України Володимиром Зеленським. Власник двох Оскарів активно підтримує Україну та прагне розповісти усьому світові правду про російське вторгнення.