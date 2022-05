Шон Пенн та його колишня дружина Лейла Джордж були сфотографовані разом. Буквально місяць тому вони офіційно розлучилися, а їхній шлюб існував не більше року.

На знімках вони сиділи на пляжі та по черзі гладили спільну собаку, яку завели ще 2017 року.

