Національна легенда України, співачка Софія Ротару відреагувала на звільнення Херсона, який перебував в окупації довгий час.

Уже традиційно, артистка оприлюднила картинку в Instagram-stories. Сама графіка зроблена в кольорах прапора України, а на ньому – скибочка кавуна, який є одним із символів того краю.

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– Херсон – це Україна, – написано на картинці.

Зазначимо, виконавиця завжди так реагує на якісь військові події в нашій країні, віддаючи перевагу не словами, а графіці.

Нагадаємо, 11 листопада, ЗСУ звільнили Херсон – єдиний обласний центр, який РФ вдалося завоювати з початку вторгнення. Радісну подію обговорює не тільки вся Україна, а й багато інших країн, висловлюю своє захоплення нашим військовим.

Раніше ми писали про те, як українські зірки відреагували на звільнення Херсона – читайте на Фактах ICTV.