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Наслідки прильоту: Ротару відреагувала на ракетний обстріл України 23 листопада

24 Листопада 2022, 08:55
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Наслідки прильоту: Ротару відреагувала на ракетний обстріл України 23 листопада
Джерело: Софія Ротару

Співачка Софія Ротару відреагувала на масштабний ракетний обстріл України Росією 23 листопада.

Вже традиційно, свою реакцію виконавиця оприлюднила в Instagram-stories. Ротару показала колаж із фото, на якому зображені наслідки прильоту по Києву, супроводивши його емодзі у вигляді розбитого серця.

– Київ. 23.11.22, – підписала вона фото, додавши емодзі у вигляді прапора України.

София Ротару

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Варто зазначити, Ротару завжди не багатослівна, тому кожен раз свої переживання вона передає за допомогою графіки. У той час інші вітчизняні селебриті не мовчать, висловлюючи своє обурення діям РФ, не підбираючи слів.

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Раніше ми писали реакцію зірок на масштабний ракетний обстріл України 23 листопада. Що сказала Маша Єфросиніна, як відреагувала Тіна Кароль і і про що Оля Цибульська попросила українців – читайте на Фактах ICTV.

Теги
Ракетні удари Росії Софія Ротару
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