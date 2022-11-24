Співачка Софія Ротару відреагувала на масштабний ракетний обстріл України Росією 23 листопада.

Вже традиційно, свою реакцію виконавиця оприлюднила в Instagram-stories. Ротару показала колаж із фото, на якому зображені наслідки прильоту по Києву, супроводивши його емодзі у вигляді розбитого серця.

– Київ. 23.11.22, – підписала вона фото, додавши емодзі у вигляді прапора України.

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Варто зазначити, Ротару завжди не багатослівна, тому кожен раз свої переживання вона передає за допомогою графіки. У той час інші вітчизняні селебриті не мовчать, висловлюючи своє обурення діям РФ, не підбираючи слів.

Раніше ми писали реакцію зірок на масштабний ракетний обстріл України 23 листопада. Що сказала Маша Єфросиніна, як відреагувала Тіна Кароль і і про що Оля Цибульська попросила українців – читайте на Фактах ICTV.