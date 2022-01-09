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Нас розвернули: скандального блогера Даню Мілохіна не пустили в Україну

9 Січня 2022, 15:33
Юля Захарченко редакторка стрічки
Нас розвернули: скандального блогера Даню Мілохіна не пустили в Україну

Прикордонники не пустили на територію України 19-річного скандального блогера Даню Мілохіна. Тіктокер висловив незадоволення, що його з друзями декілька годин тримали в аеропорту після прибуття.

Даня Мілохін розповів про свою невдалу поїздку до Києва на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram. З огляду на повідомлення блогера, він прилетів до столиці вранці 9 січня.

Тіктокерові довелося декілька годин чекати на території аеропорту, після чого йому повідомили, що не впустять в Україну.

– Чуваки, мене не впустили. Я – ворог. Нас розвернули назад, – поскаржився він своїм підписникам.

Даня Мілохін – російський блогер та музикант. У 2019 році він створив свій акаунт у соціальній мережі TikTok, де викладав різні відеозаписи.

Тоді він жив в Анапі та працював офіціантом, а потім переїхав до Москви. У 2020 році російський Forbes назвав Мілохіна одним з найбільш високооплачуваних тіктокерів.

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Фото: Даня Мілохін

Теги
TikTok , Блогер , Держприкордонслужба , Кордони України
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