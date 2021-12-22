Українській блогерці Лілії Багіровій заборонили в’їзд на територію Росії та Білорусі до 2026 року.

У сторіз на особистій сторінці в Instagram Лілія розповіла, що їй потрібно було полетіти у Москву по справах, проте в аеропорту Внуково її затримали на 5 годин та повідомили про заборону в’їзду.

Причиною стали відео, які вона знімала рік тому про протести у Білорусі. Два ролики під назвою Марш свободи набрали в YouTube понад 100 тис. переглядів. У Білорусі проти блогерки відкрили кримінальну справу.

Лілію вже депортували в Україну. При посадці у літак в московському аеропорту її супроводжували співробітники ФСБ.

Багірова розповіла, що разом із нею повернулося ще вісім українців, яких не пустили в РФ через недостатню кількість підстав для перетину російського кордону.

Нещодавно Лілію Багірову пограбували у власному будинку у Києві. У неї вкрали велику суму грошей.

Зловмисники були у балаклавах, проте, коли вони відійшли від будинку Лілії, то зняли їх. Саме у цих місцях були камери відеоспостереження. Також Багірова зазначила, що злочинці залишили багато відбитків пальців.