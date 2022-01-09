Пограничники не пустили на территорию Украины 19-летнего скандального блогера Даню Милохина. Тиктокер выразил недовольство, что его с друзьями несколько часов держали в аэропорту после прибытия.

Даня Милохин рассказал о своей неудачной поездке в Киев на своей странице в социальной сети Instagram. Судя по сообщениям блогера, он прилетел в столицу утром 9 января.

Тиктокеру пришлось несколько часов ждать на территории аэропорта, после чего ему сообщили, что не впустят в Украину.

– Чуваки, меня не упустили. Я – враг. Нас развернули назад, – пожаловался он своим подписчикам.

Даня Милохин – российский блоггер и музыкант. В 2019 году он создал свой аккаунт в социальной сети TikTok, где выкладывал разные видеозаписи.

Тогда он жил в Анапе и работал официантом, а затем переехал в Москву. В 2020 году российский Forbes назвал Милохина одним из самых высокооплачиваемых тиктокеров.

Фото: Даня Милохин