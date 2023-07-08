У День сім’ї співак Сергій Бабкін розповів про стосунки із дружиною Сніжаною, з якою перебуває у шлюбі вже 15 років.

В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV співак зізнався, щойно побачив Сніжану, його душа одразу ж зрозуміла, що вона його людина, а розум вже трохи згодом. Каже, перше побачення в них відбулося взимку, й тоді він запізнився на зустріч на півтори години.

– Мені дуже соромно, але я дозволив собі запізнитися на півтори години. Вранці я ходив із кумом на полювання, на побачення прибіг, навіть не встигнувши переодягнутися… Я вибачився, а потім ми пішли в ресторан. Так почалися наші стосунки, – поділився Сергій.

Додає, особливість їхньої пари – все робити удвох і бути разом 24 на 7. Усі 15 років вони удвох виховують дітей, займаються домашніми справами, йогою та їздять на гастролі.

Найголовнішим у стосунках Сергій вважає довіру, цілісність і рух двох людей в одному напрямку.

– Ніякого секрету в наших стосунках немає. Ми – дві душі, які зустрічаються вже не перше життя. У нас багато спільного. Ми разом працюємо, разом плануємо майбутнє, нам завжди є про що поспілкуватися. Ми проживаємо одне життя на двох, – каже Бабкін.

Попри ідилію, без конфліктів не обходиться, адже всі ми живі люди. Коли в їхній парі виникають розбіжності, говорять одне з одним, слухають і чують.

– Чесні, щирі, відверті, емоційні. Ми обоє маємо театральну освіту. До речі, у виставі обов’язково має бути конфлікт, на цьому базується драматургія. Що ж за вистава чи життя без конфлікту? Буде нецікаво, – зазначив Сергій.

Раніше Сергій Бабкін також розповідав, що за виховання дітей вони з дружиною відповідають однаковою мірою. Можуть мінятися ролями або обов’язками, але без чіткого розподілу.

Фото: Сергій Бабкін