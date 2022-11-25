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Артист команди Wellboy: Вікторія Ніро презентувала кліп Замало

25 Листопада 2022, 10:30
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Виктория Ниро

Молода українська співачка Вікторія Ніро (Niro) презентує нову пісню Замало і відеокліп до неї.

Композиція стосується кожного українця, оскільки вона про нашу реальність – про життя на паузі і про очікування найбажанішої новини: Ми перемогли.

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За словами Вікторії, за кожною усмішкою ховається біль, переживання. Як би ми не намагалися не показувати це оточуючим, себе не обдуриш.

– Сьогодні ми відчуваємо, що нам багато чого мало. Мало хороших новин, можливо, ми мало допомагали, мало приділяли уваги близьким, мало молилися. Залишаючись наодинці з собою ці думки беруть нас у полон. Там де болить, ми там були, на цій землі прямуємо до великих змін. Щоб дійти до дійсно великих змін, потрібно пройти важкі часи і нестерпні випробування, – каже співачка.

Атмосфера кліпу передає емоції українців. А також те, що нам не дано побачити те, що буде попереду.

Зазначимо, свою популярність Вікторія отримала завдяки кавер-версіям на найвідоміші українські та світові хіти, які досі збирають мільйонні перегляди на YouTube.

Крім того, Ніро є артистом творчої команди Wellboy.

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