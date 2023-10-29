Американського актора Меттью Перрі знайшли мертвим у його будинку в Лос-Анджелесі.

Зірка культового серіалу Друзі пішов з життя у віці 54 років. Тіло Перрі виявили в джакузі. Ймовірно, він помер від зупинки серця, наркотичних речовин на місці події не було.

Що відомо про Меттью Перрі

Метью Перрі народився 19 серпня 1969 року в місті Вільямстаун (штат Массачусетс, США). Його батьки розлучилися, коли майбутньому акторові не виповнилося й року.

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Після розлучення Меттью переїхав з мамою до Оттави (Канада), де жінка згодом працювала прессекретарем прем’єр-міністра П’єра Трюдо.

Там Меттью закінчив середню школу Роккліфф-Парк і коледж Ешбері. У дитинстві Перрі займався великим тенісом, брав участь у змаганнях.

У віці 15 років Перрі переїхав з Оттави до Лос-Анджелеса, щоб займатися акторською професією, і вступив до школи Баклі в Шерман-Оукс, яку закінчив 1987 року.

У 1987-1988 роках Меттью грав роль Чезза Рассела у серіалі Другий шанс. Згодом він дебютував у повнометражному фільмі Одна ніч із життя Джиммі Ріардона (1988).

У 1989 році Перрі отримав гостьову роль у серіалі Біль на зріст. Справжню популярність Меттью принесла участь у серіалі Друзі (1994-2004), де він зіграв роль Чендлера Бінга.

Найвідомішими фільмами за участю Перрі є Поспішиш – людей насмішиш (1997), Майже герої (1998), Танго утрьох (1999), Дев’ять ярдів (2000), Шахраї (2002), Історія Рона Кларка (2006). Також він взяв участь у спеціальному випуску Друзі: Возз’єднання (2021).

Особисте життя Меттью Перрі

У 1995 році Меттью Перрі перебував у стосунках з акторкою Ясмін Бліт.

З 1995 по 1996 рік він зустрічався з акторкою Джулією Робертс, а пізніше – з акторкою Ліззі Каплан.

У листопаді 2020 року Перрі заручився з літературною агенткою Моллі Гурвіц. Вони почали зустрічатися у грудні 2019 року після проведеного разом Різдва.

У червні 2021 року Перрі розлучився з Гурвіц, в інтерв’ю журналу People він сказав: Іноді щось просто не виходить, і це один з тих випадків. Я бажаю Моллі всього найкращого. Дітей в актора не було.

Залежність від наркотиків та алкоголю

У 2022 році Меттью Перрі випустив автобіографічну книгу Друзі, коханці та велика жахлива річ, де розповів про проблеми зі здоров’ям через залежність від наркотиків та алкоголю в минулому.

Актор провів більш ніж половину свого життя в реабілітаційних центрах, 65 разів лягав на детоксикацію і витратив понад $9 млн на лікування. Меттью зізнавався, що через проблеми із залежностями не пам’ятає три роки свого перебування на зйомках серіалу Друзі.

В інтерв’ю журналу People у жовтні минулого року Перрі розповів, як мало не помер від передозування. Він перебував у комі два тижні під наглядом лікарів.

Також він поділився, що через розрив товстої кишки йому довелося перенести майже півтора десятка операцій.