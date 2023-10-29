Американского актера Мэттью Перри нашли мертвым в его доме в Лос-Анджелесе.

Звезда культового сериала Друзья ушел из жизни в возрасте 54 лет. Тело Перри обнаружили в джакузи. Вероятно, он умер от остановки сердца, наркотических веществ на месте происшествия не было.

Что известно о Мэттью Перри

Мэттью Перри родился 19 августа 1969 года в городе Уильямстаун (штат Массачусетс, США). Его родители развелись, когда будущему актеру не исполнилось и года.

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После развода Мэттью переехал с мамой в Оттаву (Канада), где женщина впоследствии работала пресс-секретарем премьер-министра Пьера Трюдо.

Там Мэттью окончил среднюю школу Рокклифф-Парк и колледж Эшбери. В детстве Перри занимался большим теннисом, участвовал в соревнованиях.

В возрасте 15 лет Перри переехал из Оттавы в Лос-Анджелес, чтобы заниматься актерской профессией, и поступил в школу Бакли в Шерман-Оукс, которую окончил в 1987 году.

В 1987-1988 годах Мэттью играл роль Чезза Рассела в сериале Второй шанс. Впоследствии он дебютировал в полнометражном фильме Одна ночь из жизни Джимми Риардона (1988).

В 1989 году Перри получил гостевую роль в сериале Растущая боль. Настоящую популярность Мэттью принесло участие в сериале Друзья (1994-2004), где он сыграл роль Чендлера Бинга.

Самыми известными фильмами с участием Перри являются Поспешишь — людей насмешишь (1997), Почти герои (1998), Танго втроем (1999), Девять ярдов (2000), Мошенники (2002), История Рона Кларка (2006). Также он принял участие в специальном выпуске Друзья: Воссоединение (2021).

Личная жизнь Мэттью Перри

В 1995 году Мэттью Перри состоял в отношениях с актрисой Ясмин Блит.

С 1995 по 1996 год он встречался с актрисой Джулией Робертс, а позже — с актрисой Лиззи Каплан.

В ноябре 2020 года Перри обручился с литературным агентом Молли Гурвиц. Они начали встречаться в декабре 2019 года после проведенного вместе Рождества.

В июне 2021 года Перри расстался с Гурвиц, в интервью журналу People он сказал: Иногда что-то просто не получается, и это один из тех случаев. Я желаю Молли всего наилучшего. Детей у актера не было.

Зависимость от наркотиков и алкоголя

В 2022 году Мэттью Перри выпустил автобиографическую книгу Друзья, любовники и большая ужасная вещь, где рассказал о проблемах со здоровьем из-за зависимости от наркотиков и алкоголя в прошлом.

Актер провел более половины своей жизни в реабилитационных центрах, 65 раз ложился на детоксикацию и потратил более $9 млн на лечение. Мэттью признавался, что из-за проблем с зависимостями не помнит три года своего пребывания на съемках сериала Друзья.

В интервью журналу People в октябре прошлого года Перри рассказал, как чуть не умер от передозировки. Он находился в коме две недели под наблюдением врачей.

Также он поделился, что из-за разрыва толстой кишки ему пришлось перенести почти полтора десятка операций.