Наргиз Закирову не пустили в Россию из-за ее позиции по поводу войны

Певицу Наргиз Закирову не пустили в Россию и задержали в аэропорту Домодедово из-за ее позиции по поводу полномасштабной войны в Украине.

По данным росСМИ, звезда улетела обратно в родной Ташкент, столицу Узбекистана, куда она и переехала с начала войны.

Следует отметить, что Наргиз Закирова активно поддерживает Украину и открыто выступает против войны.

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В социальных сетях она признавала, что война, развязанная РФ – это геноцид украинского народа. Один из последних постов Наргиз об Украине – это поздравление с Днем вышиванки.

Напомним, что Наргиз Закирова родилась в Узбекистане в известной музыкальной семье. В 1995 году вместе с родителями она эмигрировала в США.

В 2013 году заняла второе место в российском телевизионном проекте Голос и с тех пор творческой деятельностью занималась в РФ.