Украинский певец и композитор Андрей Данилко сказал, что может простить трусость россиян, однако не предательство. Также он призвал людей во всем искать юмор, поскольку без него крайне сложно.

Артист отметил, что несмотря ни на что, есть и радостные события — YouTube заблокировал канал пропагандиста Владимира Соловьева. Данилко признался, что называет Соловьева кастрюлей.

— Я подумал: какое счастье, что эту велящую жоп*й карлицу, которая причинила столько вреда людям и оскорбила стольких людей, наконец-то забанили, — сказал артист.

Андрей подчеркнул, что без сомнений верит в победу Украины.

— Все складывается так, все будет хорошо, — отметил он.

Данилко сказал, что война — это испытание и проверка всех нас, которая очень сплотила людей.

— По-началу, когда мы спускались в бомбоубежище, то там люди, там детки. Мы понимает, что зачем нам занимать место. Сидим в подъезде… Очень все положительно. Я очень хочу всем сказать — будьте собраны, нас всех хотят напугать, вывести из равновесия, чтобы мы боялись. Юмор убивает страх, — поделился певец.

Недавно Андрей Данилко сказал, чего не хватает Владимира Путину для полного сходства с Гитлером. Признается, что после этого видео не получил никакой обратной реакции от россиян.

— Нет. Им очень стыдно всем. Я, наверное, могу понять момент трусости, но я не могу простить подлости. Когда какой-то там артист молчит, я могу это понять, им страшно. Им потом запретят работать, перекроют кислород, как сейчас происходит с Максимом Галкиным. Я начал читать комментарии как его уничтожают какие-то тети, — отметил Данилко.

Он сказал, что не нашел под публикацией Галкина ни одного положительного комментария.

— Ну а то, что сказал Николай Басков, то лучше бы он молчал. Я бы это понял, но он это сказал — это все… Это такое же будет повторение как с немцами. После войны немцы стеснялись того, что они немцы и до сих пор этого стесняются, — подчеркнул Данилко.

Андрей сказал, что все дни войны пытается находить моменты, в которых он может быть полезен.

— Путин Украину не увидит, — подытожил Данилко.

24 февраля Россия напала на Украину. Восьмой день украинские города страдают от действий агрессоров.

За Украину выступает весь цивилизованный мир, а также всемирно известные люди. Так, Джаред Лето с флагом эмоционально поддержал Украину. Он сказал, что его сердце разрывается от того, что все обострилось до такой разрушительной степени.