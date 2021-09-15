Українська акторка Ксенія Мішина заінтригувала шанувальників новим знімком і підписом до нього.

Артистка поділилася фото у весільному атрибуті – фаті.

– Наречена готова, – лаконічно підписала знімок Мішина.

Пізніше Ксенія опублікувала серію відео в Instagram-stories, на яких наочно продемонструвала свій образ. Крім фати на артистці були рожева сукня та чорні ботфорти.

– Наречена така симпатична сьогодні, зараз піде влаштовувати шабаш… Знаєте, що мені найбільше подобається в моєму сьогоднішньому образі? Це ботфорти. Я прям оцінила, наскільки це може бути сексуально, – сказала акторка.

Мішина повідомила, що її образ створений для зйомки у фільмі Сім бажань, який глядачі побачать вже в 2022 році.

Шанувальники акторки вже давно чекають на її власне весілля, оскільки нещодавно Ксенія Мішина зловила букет нареченої. Відповідне відео опублікували на фан-акаунті зірки. Крім того, на ньому можна побачити, що після події до неї підійшов її екс-коханий, комік Олександр Еллерт і поцілував у щоку.

Нагадаємо, у липні 2021 року Ксенія Мішина повідомила про розрив стосунків з Олександром Еллертом. За словами акторки, розставання сталося неочікувано, але назавжди.

Однак прихильники не одноразово бачили екс-коханих разом після того, як вони заявили про припинення своїх стосунків.