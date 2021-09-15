Украинская актриса Ксения Мишина заинтриговала поклонников новым снимком и подписью к нему.

Артистка поделилась фото в свадебном атрибуте — фате.

— Невеста готова, — лаконично подписала снимок Мишина.

Позже Ксения опубликовала серию видео в Instagram-stories, на которых наглядно продемонстрировала свой образ. Помимо фаты на артистке были розовое платье и черные ботфорты.

— Невеста такая симпатичная сегодня, сейчас пойдет устраивать шабаш… Знаете, что мне больше всего нравится в моем сегодняшнем образе? Это ботфорты. Я прям оценила, насколько это может быть сексуально, — сказала актриса.

Мишина сообщила, что ее образ создан для съемки в фильме Семь желаний, который зрители увидят уже в 2022 году.

Поклонники актрисы уже давно ждут ее личной свадьбы, поскольку недавно Ксения Мишина поймала букет невесты. Соответствующее видео опубликовали на фан-аккаунте звезды. Кроме того, на нем можно увидеть, что после произошедшего к ней подошел ее экс-возлюбленный, комик Александр Эллерт и поцеловал в щеку.

Напомним, что в июле 2021 года Ксения Мишина сообщила о разрыве отношений с Александром Эллертом. По словам актрисы, расставание произошло неожиданно, но навсегда.

Однако поклонники не раз видели экс-возлюбленных вместе после того, как они заявили о прекращении своих отношений.