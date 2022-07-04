В Україні стартували зйомки документального фільму про те, як Україні вдалося не лише зірвати бліцкриг від другої армії світу, яка перевершує українську за кількістю і силою, а й завдати агресору суттєвої поразки під Києвом. Робоча назва фільму — Наперекір усьому (Against All Odds).

– Багато хто вже забув перші дні війни, коли експерти давали Україні 72 години на капітуляцію. Чому вони помилялися? Як ми вистояли? Провідні світові експерти переоцінювали “другу армію світу”? Чи недооцінювали українців? Ми хочемо розібратися, — коментує Ігор Сторчак, співзасновник OUP, засновник і продюсер Gingers Media.

Зараз дивляться

– Пройшовши весь шлях російського вторгнення з Півночі на Київ “наживо”, гарячими слідами, розумієш, наскільки нерівними були сили. Як ця атака була відбита? Якою ціною? Це важливі та непрості питання, відповіді на які часто вражають. Кількість знищеного російського озброєння, масштаби боїв і руйнувань, терор проти цивільних. Коли бачиш це на власні очі, то складається картина цієї жахливої ​​війни, — каже режисер фільму Артем Литвиненко.

У зйомках фільму беруть участь провідні світові військові експерти, серед яких екс-головнокомандувач збройними силами США в Європі генерал Бен Годжес, адмірал сер Філіп Ендрю Джонс, а також генерал Ондрей Фалковський, у минулому представник Польщі при військовому комітеті НАТО. Також у фільмі з’являться колишній та нинішній міністри оборони України Андрій Загороднюк і Олексій Резніков.

Наперекір усьому: трейлер документалки про те, як Україні вдалося зірвати бліцкриг Путіна / 3 зображення

– Думка міжнародних військових експертів, людей з великим воєнним досвідом та авторитетом, дозволяє проаналізувати дії сторін і знайти відповідь на питання, чому ж російський бліцкриг провалився, незважаючи на величезну військову перевагу армії РФ у техніці та живій силі, і чому всім цей сценарій здавався неможливим 24 лютого 2022 року, — задається питанням Артем Литвиненко.

CGI карти України, що ілюструють перебіг першого етапу війни, допоможуть глядачеві зануритися у перші тижні російського вторгнення та українського опору.

Реліз фільму Наперекір усьому (Against All Odds) запланований на осінь 2022 року, зараз йдуть перемовини про його світову дистрибуцію.