В Украине стартовали съемки документального фильма о том, как Украине удалось не только сорвать блицкриг превосходящей ее по мощи второй армии мира, но и нанести агрессору существенное поражение под Киевом. Рабочее название фильма – Наперекор всему (Against All Odds).

– Многие уже забыли первые дни войны, когда эксперты давали Украине 72 часа на капитуляцию. Почему они ошибались? Как мы устояли? Ведущие мировые эксперты переоценивали “вторую армию мира”? Или недооценили украинцев? Мы хотим разобраться, – комментирует Игорь Сторчак, соучредитель OUP, основатель и продюсер Gingers Media.

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— Пройдя весь путь российского вторжения с Севера на Киев, что называется, вживую, по горячим следам, понимаешь, насколько силы были неравны. Как эта атака была отбита? Какой ценой? Это очень важные и непростые вопросы, ответы на которые часто потрясают. Количество уничтоженного российского вооружения, масштабы боев и разрушений, террор против гражданских — когда видишь это своими собственными глазами, то складывается картина этой ужасной войны, – говорит режиссер фильма Артем Литвиненко.

В съемках фильма принимают участие ведущие мировые военные эксперты, среди которых экс-главнокомандующий вооруженными силами США в Европе генерал Бен Годжес, адмирал сэр Филипп Эндрю Джонс, а также генерал Ондрей Фалковский, в прошлом представитель Польши при военном комитете НАТО. Также в фильме появятся бывший и нынешний министры обороны Украины Андрей Загороднюк и Алексей Резников.

Наперекор всему: трейлер документалки о том, как Украине удалось сорвать блицкриг Путина / 3 images

— Мнение международных военных экспертов, людей с большим военным опытом и авторитетом позволяет проанализировать действия сторон и найти ответ на вопрос, почему же российский блицкриг провалился, несмотря на огромное военное преимущество армии РФ в технике и живой силе, и почему всем этот сценарий казался невозможным 24 февраля 2022, — задается вопросом Артем Литвиненко.

CGI карты Украины, иллюстрирующие ход первого этапа войны, помогут зрителю окунуться в первые недели российского вторжения и украинского сопротивления.

Релиз фильма Наперекор всему Against All Odds) запланирован на осень 2022 года, сейчас идут переговоры о его мировой дистрибуции.