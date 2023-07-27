Певица Наталья Могилевская показала фото своей мамы накануне годовщины ее смерти. 31 июля 2013 года женщины не стало.

В Instagram исполнительница обнародовала серию фото, на которых показала маму в молодости, а также поделилась кадром, где совсем маленькой изображена с родителями.

В посте Наталья призналась, что вспоминая детство, плачет и шутит с того, как взрослела. Она сказала, что когда сталкивалась с различными трудностями, именно мама и ее голос изнутри помогали найти выход, обойти кризис и прийти к победам.

— Спектакль Доньки — это мой разговор с мамой. Думаю, спектакль в этот день (31 июля, — Ред.) будет особенным. А для меня — это возможность рассказать о счастливых минутах своей жизни. Попросить прощения за то, что я не могу забыть. Выразить вселенскую благодарность за жизнь, за воспитание, за невероятную природную женскую непосредственность, — подчеркнула Могилевская.

Также она поблагодарила маму за то, что теперь знает, что даже в 60 можно будет оставаться живой и веселой девочкой.