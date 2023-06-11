Співачка Надя Дорофєєва показала, як її мама реагує на творчість свого хлопця – ресторатора Михайла Кацуріна. Справжньою реакцією мами артистка поділилася в Instagram.

Як відомо, Михайло займається не тільки ресторанним бізнесом, але також пов’язав своє життя з шоубізнесом. Організація вечірок, концертів, і навіть написання власних пісень – усім цим Кацурін уже займався довгі роки. Тепер свої напрацювання він показав мамі Наді Дорофєєвої.

У короткому ролику співачки в Instagram видно, як Михайло створює мелодію, сидячи з музичною апаратурою. Позаду нього сидить мама Наді, яка не виглядає задоволеною від почутого. Вона виглядає розгубленою.

– Музика мамі не подобається, – іронічно підписала відео співачка.

Нагадаємо, що Надя і Кацурін разом співали зі сцени – пара порадувала фанатів імпровізацією на одному зі своїх концертів, куди також приїхав і Михайло. Співачка витягла його з крісла глядача на сцену, де він грав і співав на гітарі пісню Щоб б не було, а Дорофєєва йому підспівувала.