Лейбл Івана Дорна закрив музичний каталог для Росії та Білорусі

Звукозаписна компанія Івана Дорна Masterskaya закрила свій музичний каталог для слухачів із Росії та Білорусії.

Про це повідомили в Facebook акаунті Masterskaya.

– Ми в Masterskaya закриваємо наш музичний каталог для Росії та Білорусі, – йдеться в заяві.

У коментарях під публікацією користувачі мережі пишуть, що це варто було зробити ще в перші дні російсько-української війни. У Masterskaya відповіли, що одразу заявили про свою позицію, а також зазначили, що є певні процедури, які потребують часу на технічні завдання.

– Ми з першого дня заявили свою позицію. Існують певні процедури, які вимагають часу на технічні завдання. Наразі ми просто повідомили про це.

Раніше лейбл Дорна припинив співпрацю з музикантами з Росії. Також його альбоми зникли з сервісів Spotify та Яндекс.Музика.

Також ми писали, що Іван Дорн написав вірш про війну в Україні. В Instagram він оприлюднив відео, де зачитує вірш свого авторства.