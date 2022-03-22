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Лейбл Івана Дорна закрив музичний каталог для Росії та Білорусі

22 Березня 2022, 10:50
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Лейбл Івана Дорна закрив музичний каталог для Росії та Білорусі
Джерело: Іван Дорн

Звукозаписна компанія Івана Дорна Masterskaya закрила свій музичний каталог для слухачів із Росії та Білорусії.

Про це повідомили в Facebook акаунті Masterskaya.

– Ми в Masterskaya закриваємо наш музичний каталог для Росії та Білорусі, – йдеться в заяві.

У коментарях під публікацією користувачі мережі пишуть, що це варто було зробити ще в перші дні російсько-української війни. У Masterskaya відповіли, що одразу заявили про свою позицію, а також зазначили, що є певні процедури, які потребують часу на технічні завдання.

– Ми з першого дня заявили свою позицію. Існують певні процедури, які вимагають часу на технічні завдання. Наразі ми просто повідомили про це.

Раніше лейбл Дорна припинив співпрацю з музикантами з Росії. Також його альбоми зникли з сервісів Spotify та Яндекс.Музика.

Також ми писали, що Іван Дорн написав вірш про війну в Україні. В Instagram він оприлюднив відео, де зачитує вірш свого авторства.

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Теги
Іван Дорн , Війна в Україні
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