Украинский певец Иван Дорн эмоционально обратился к россиянам после того, как путинские войска вошли в Славутич – родной город артиста.

Дорн убежден, войдя в Славутич, российские войска напали на весь СНГ.

— Мой родной город Славутич в Киевской области, который находится недалеко от Чернобыльской АЭС, город полностью изолирован уже более двух недель. Происходит настоящая гуманитарная катастрофа: люди нуждаются в продовольствии и медикаментах. В городе нет света, воды, отопления, связи. Прямо сейчас в город вошли танки. Сегодня в Славутиче люди вышли на митинг за Украину против российских военных. Российская армия и техника уже находятся в городе. Вчера город уже обстреливали снайперы. Нападая на Славутич, вы нападаете на СНГ — людей из разных республик, переселенных в Украину для устранения последствий взрыва Чернобыля. Это лучшие умы Украины, России, Белоруссии, Грузии, Литвы, Латвии, Эстонии, Азербайджана. Вы нападаете на мир, – заметил Дорн.

В эфире одного из украинских телеканалов он добавил, что в Славутиче остались его друзья, а также родители жены. По словам Дорна, в Славутиче он планировал встретить старость.

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Ранее российские войска вторглись в город Славутич Киевской области, захватили городскую больницу и похитили мэра Юрия Фомичева.

Жители Славутича вышли на мирный протест в центр города — тогда агрессоры начали стрелять в воздух и бросать в людей светошумовые гранаты.