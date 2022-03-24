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Намагаються сісти на два стільці: Приходько жорстко розкритикувала Лорак та Лободу за мовчання

24 Березня 2022, 13:11
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Анастасия Приходько

Українська співачка Анастасія Приходько розкритикувала Світлану Лободу та Ані Лорак за мовчання про повномасштабний наступ Росії.

Так, за своє замовчування нападу РФ Лобода просила не забирати в неї звання Заслуженої артистки України та намагалася виправдовуватися. Нагадаємо, що Instagram співачки також недоступний на території нашої країни, що її також обурило.

На тлі таких заяв Приходько не стала мовчати.

– Господи, вгамуйте ботокс! Він почав у неї мігрувати у мозок! Цих б***ь двожопих треба миттєво відрізати від України! Ні одна, ні друга і навіть третя не сказали, що відбувається у нас в країні! А у нас війна! Війна моя “дорога”… – гнівно висловилася Анастасія.

Приходько натякнула, що на два стільці сісти не можна, і в Україні це чудово бачать.

Щодо Ані Лорак, Кароліна вирішила мовчати про війну Росії з Україною, тим самим підтримуючи диктаторський режим Путіна та вбивства мирних людей. При цьому зірка зараз живе у РФ. Влада нашої країни вже відреагувала на позицію співачки — у Чернівцях з Алеї зірок прибрали іменну зірку Ані Лорак.

Приходько вважає, що цього недостатньо, і треба діяти більш рішуче.

– А чого тільки зірочку? А позбавити звання? А впаяти за зраду батьківщині? Я б ще й громадянства позбавила… Вона ж потім спливе з українськими піснями й розповідатиме, як вона любить Україну! Згадаєте потім… Дійте вже зараз – настав момент, коли треба все розставити на місця, – вважає Анастасія.

Раніше Приходько критикувала Тіну Кароль та Макса Барських. Під роздачу також потрапили Потап, Дмитро Монатик та Надя Дорофєєва.

Теги
Ані Лорак , Анастасія Приходько , Війна в Україні , Світлана Лобода
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