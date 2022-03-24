Українська співачка Анастасія Приходько розкритикувала Світлану Лободу та Ані Лорак за мовчання про повномасштабний наступ Росії.

Так, за своє замовчування нападу РФ Лобода просила не забирати в неї звання Заслуженої артистки України та намагалася виправдовуватися. Нагадаємо, що Instagram співачки також недоступний на території нашої країни, що її також обурило.

На тлі таких заяв Приходько не стала мовчати.

– Господи, вгамуйте ботокс! Він почав у неї мігрувати у мозок! Цих б***ь двожопих треба миттєво відрізати від України! Ні одна, ні друга і навіть третя не сказали, що відбувається у нас в країні! А у нас війна! Війна моя “дорога”… – гнівно висловилася Анастасія.

Приходько натякнула, що на два стільці сісти не можна, і в Україні це чудово бачать.

Щодо Ані Лорак, Кароліна вирішила мовчати про війну Росії з Україною, тим самим підтримуючи диктаторський режим Путіна та вбивства мирних людей. При цьому зірка зараз живе у РФ. Влада нашої країни вже відреагувала на позицію співачки — у Чернівцях з Алеї зірок прибрали іменну зірку Ані Лорак.

Приходько вважає, що цього недостатньо, і треба діяти більш рішуче.

– А чого тільки зірочку? А позбавити звання? А впаяти за зраду батьківщині? Я б ще й громадянства позбавила… Вона ж потім спливе з українськими піснями й розповідатиме, як вона любить Україну! Згадаєте потім… Дійте вже зараз – настав момент, коли треба все розставити на місця, – вважає Анастасія.

Раніше Приходько критикувала Тіну Кароль та Макса Барських. Під роздачу також потрапили Потап, Дмитро Монатик та Надя Дорофєєва.