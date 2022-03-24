Украинская певица Анастасия Приходько раскритиковала Светлану Лободу и Ани Лорак за молчание о полномасштабном наступлении России.

Так, за свое умалчивание о нападении РФ Лобода просила не забирать у нее звание Заслуженной артистки Украины и пыталась оправдаться. Напомним, что Instagram певицы также недоступен на территории нашей страны, что ее также возмутило.

На фоне таких заявления Приходько не стала молчать.

— Господи угомоните ботокс! Он начал у нее мигрировать в мозг! Этих б***ь двужопых надо моментально отрезать от Украины! Ни одна ни вторая ни даже третья не сказали что происходит у нас в стране! А у нас война! Война моя “дорогая”… — гневно высказалась Анастасия.

Приходько намекнула, что на два стула сесть нельзя, и в Украине это прекрасно видят.

Что касается Ани Лорак, Каролина решила молчать о войне России с Украиной, тем самым поддерживая диктаторский режим Путина и убийства мирный людей. При этом звезда сейчас живет в РФ. Власти нашей страны уже отреагировали на позицию певицы — в Черновцах с Аллеи звезд убрали именную звезду Ани Лорак.

Приходько считает, что этого недостаточно, и нужно действовать более решительно.

— А чего только звездочку? А лишить звания? А впаять за измену родине? Я бы ещё и гражданства лишила… Она ж потом всплывет с украинскими песнями и будет рассказывать как она любит Украину! Вспомните потом… Действуйте уже сейчас — настал момент, когда надо все расставить по местам, — считает Анастасия.

Ранее Приходько критиковала Тину Кароль и Макса Барских. Под раздачу также попали Потап, Дмитрий Монатик и Надя Дорофеева.