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Найталановитіша: Алекс Родрігес висловився про розрив із Дженніфер Лопес

20 Липня 2022, 16:24
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Найталановитіша: Алекс Родрігес висловився про розрив із Дженніфер Лопес
Джерело: Depositphotos

Американський бейсболіст Алекс Родрігес висловився про розрив зі співачкою Дженніфер Лопес, яка нещодавно вийшла заміж за актора Бена Аффлека.

Алекс сказав, що ні про що не шкодує, оскільки разом вони чудово провели час.

– Ось, що я розповім вам про Дженніфер, і я говорив тут деяким своїм колегам днями – вона найталановитіша людина, яку я коли-небудь зустрічав, найпрацьовитіша. І я думаю, що вона є найвеличнішою виконавицею сучасного світу, – сказав Алекс.

Родрігес додав, що задоволений життям після розриву з Лопес.

Зараз дивляться

– Ніколи не відчував себе щасливішим і здоровішим, – наголосив Алекс.

Нагадаємо, в 2017 році Лопес та Родрігес почали зустрічатися. В 2019 бейсболіст навіть зробив пропозицію виконавиці, а навесні 2021 вони розлучилися.

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Джерело
CNN
Теги
Дженніфер Лопес
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