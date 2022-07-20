Американський бейсболіст Алекс Родрігес висловився про розрив зі співачкою Дженніфер Лопес, яка нещодавно вийшла заміж за актора Бена Аффлека.

Алекс сказав, що ні про що не шкодує, оскільки разом вони чудово провели час.

– Ось, що я розповім вам про Дженніфер, і я говорив тут деяким своїм колегам днями – вона найталановитіша людина, яку я коли-небудь зустрічав, найпрацьовитіша. І я думаю, що вона є найвеличнішою виконавицею сучасного світу, – сказав Алекс.

Родрігес додав, що задоволений життям після розриву з Лопес.

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– Ніколи не відчував себе щасливішим і здоровішим, – наголосив Алекс.

Нагадаємо, в 2017 році Лопес та Родрігес почали зустрічатися. В 2019 бейсболіст навіть зробив пропозицію виконавиці, а навесні 2021 вони розлучилися.