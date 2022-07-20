Американский бейсболист Алекс Родригес высказался о разрыве с певицей Дженнифер Лопес, которая недавно вышла замуж за актера Бена Аффлека.

Алекс сказал, что ни о чем не жалеет, поскольку вместе они прекрасно провели время.

— Вот, что я расскажу вам о Дженнифер, и я говорил здесь некоторым своим коллегам на днях — она самый талантливый человек, которого я когда-либо встречал, самая трудолюбивая. И я думаю, что она величайшая исполнительница современного мира, — сказал Алекс.

Родригес добавил, что доволен жизнью после разрыва с Лопес.

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— Никогда не чувствовал себя счастливее и здоровее, — подчеркнул Алекс.

Напомним, в 2017 году Лопес и Родригес начали встречаться. В 2019 бейсболист даже сделал предложение исполнительнице, а весной 2021 они расстались.