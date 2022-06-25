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Лучший подарок в мире. Полякова просит у Зеленского украинский паспорт для Белоцерковской

25 июня 2022, 16:49
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Полякова

Певица Ольга Полякова обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить гражданство уроженке Одесчины Нике Белоцерковской. 

Об этом певица написала в своем Instagram, дополнив просьбу снимком с блогером.

— Это наша Ника — у нее сегодня день рождения! С первого дня войны она за нас, хоть на нее и завели первое дело в России за правду об Украине и российской агрессии. Ее также огласили в федеральный розыск, а накануне дня рождения арестовали все ее имущество в РФ! Она продолжает говорить и писать правду, помогает Одессе, госпиталям и раненым! В день рождения этой смелой женщины я хочу обратиться к нашему Президенту Владимиру Зеленскому и попросить лучший подарок в мире – украинское гражданство для Белоцерковской Вероники как для верной дочери своего народа! – прокомментировала Полякова.

В первые дне войны Белоцерковская поддержала Украину. Ее посыл о прекращении войны и критика России не понравились Кремлю, из-за чего на нее завели первое в РФ уголовное дело по закону о “фейках”. По этому делу Нике может грозить штраф в размере 1,5 млн руб. или до 15 лет за решеткой.

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Блогерша родилась в Одессе, выросла в Питере, а в последние годы проживает в Монако. Она приютила Полякову и ее семью во Франции на фоне полномасштабного вторжения.

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Подписчики Поляковой уже прокомментировали обращение звезды к президенту:

  • Давайте будем раздавать гражданство, как билет на поезд.
  • Теперь всем за поддержку Украины, будем дарить украинское гражданство?
  • Верная дочь. Вы уже одурели все! Нет хороших москалей. Точка.
  • Спасибо, конечно, но пусть лучше живет в другой стране. В Европе, Америке, где угодно… и пусть ей там будет хорошо. Но к нам не нужно ехать.
  • Ну, давайте всем россиянам выдавать паспорт! Ну, что за фигня?
  • Закон один для всех: пусть учат язык, историю и потом сдадут экзамен для получение гражданства!
  • Так как она одесситка, рожденная в Украине, получить украинское гражданство не будет проблемой.
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