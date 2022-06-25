Певица Ольга Полякова обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить гражданство уроженке Одесчины Нике Белоцерковской.

Об этом певица написала в своем Instagram, дополнив просьбу снимком с блогером.

— Это наша Ника — у нее сегодня день рождения! С первого дня войны она за нас, хоть на нее и завели первое дело в России за правду об Украине и российской агрессии. Ее также огласили в федеральный розыск, а накануне дня рождения арестовали все ее имущество в РФ! Она продолжает говорить и писать правду, помогает Одессе, госпиталям и раненым! В день рождения этой смелой женщины я хочу обратиться к нашему Президенту Владимиру Зеленскому и попросить лучший подарок в мире – украинское гражданство для Белоцерковской Вероники как для верной дочери своего народа! – прокомментировала Полякова.

В первые дне войны Белоцерковская поддержала Украину. Ее посыл о прекращении войны и критика России не понравились Кремлю, из-за чего на нее завели первое в РФ уголовное дело по закону о “фейках”. По этому делу Нике может грозить штраф в размере 1,5 млн руб. или до 15 лет за решеткой.

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Блогерша родилась в Одессе, выросла в Питере, а в последние годы проживает в Монако. Она приютила Полякову и ее семью во Франции на фоне полномасштабного вторжения.

Подписчики Поляковой уже прокомментировали обращение звезды к президенту: