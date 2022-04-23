Українська співачка Оля Полякова пояснила, чому погодилася дати інтерв’ю російській журналістці Ксенії Собчак.

За словами артистки, її інтерв’ю вийшло повним та не порізаним, тому вона донесла до росіян те, що планувала.

– Моє інтерв’ю вийшло не порізаним. Все, що я хотіла донести до російськомовного населення, я донесла! Це важливо, щоб вони чули правду! – зазначила Полякова.

Проте незважаючи на те, що інтерв’ю Полякової залишили без змін, слова війна та вторгнення заглушали і супроводжували титрами: Те, що відбувається в Україні, за законодавством РФ, слід називати спецоперацією.

Варто зазначити, що розмова співачки та журналістки відбулася на віллі російської блогерки Нікі Білоцерківської, яка одразу ж виступила проти війни в Україні. Саме вона дала прихисток Поляковій в себе.

Ба більше, саме інтерв’ю також присвячене Білоцерківській, проте шматок часу виділили Поляковій.