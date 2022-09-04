Співак Володимир Дантес пожартував про стосунки своєї ексдружини, співачки Наді Дорофєєвої та кращого друга, ресторатора Михайла Кацуріна.

Під час одного зі стендапів артист пройшовся не тільки по інтимному життю Дорофєєвої та Кацуріна, але торкнувся й теми своїх стосунків з ексдружиною ресторатора Дашею.

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– Мені складно ще займатися сексом з дівчиною в одній кімнаті з дитиною свого найкращого друга, поки він тр**ає мою колишню дружину, – пожартував Дантес.

Варто зазначити, що в мережі й так багато жартів, що парочки нібито обмінялися партнерами. Хвилю вирішив підтримати і Дантес, хоч не всім шанувальникам це сподобалося.