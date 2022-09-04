Певец Владимир Дантес пошутил об отношениях своей экс-супруги, певицы Нади Дорофеевой и лучшего друга, ресторатора Михаила Кацурина.
Во время одного из стендапов артист прошелся не только по интимной жизни Дорофеевой и Кацурина, но затронул и тему своих отношений с экс-супругой ресторатора Дашей.
@dorofeevaxcute__ ????????#рекомендации #дашакацурина #дантес #владимирдантес ♬ оригинальный звук — ФАН СТОРІНКА ПРО НАДЮ
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— Мне сложно еще заниматься сексом с девушкой в одной комнате с ребенком своего лучшего друга, пока он тр**ает мою бывшую жену, — пошутил Дантес.
Стоит отметить, что в сети и так много шуток по поводу того, что парочки якобы обменялись партнерами. Волну решил поддержать и Дантес, хоть и не всем поклонникам это понравилось.
- Не удивительно, почему Надя выбрала другого.
- Перебор.
- Зато честно.
- За что вы на него накинулись? За правду?
- Зачем я это услышала?
- Люблю Надю, но Дантес прав. — Пишут в комментариях под видео.