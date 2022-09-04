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Лучший друг спит с бывшей: Дантес пошутил об отношениях Дорофеевой и Кацурина

4 сентября 2022, 11:57
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Володимир Дантес
Источник: Владимир Дантес

Певец Владимир Дантес пошутил об отношениях своей экс-супруги, певицы Нади Дорофеевой и лучшего друга, ресторатора Михаила Кацурина.

Во время одного из стендапов артист прошелся не только по интимной жизни Дорофеевой и Кацурина, но затронул и тему своих отношений с экс-супругой ресторатора Дашей.

@dorofeevaxcute__ ????????#рекомендации #дашакацурина #дантес #владимирдантес ♬ оригинальный звук — ФАН СТОРІНКА ПРО НАДЮ

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— Мне сложно еще заниматься сексом с девушкой в одной комнате с ребенком своего лучшего друга, пока он тр**ает мою бывшую жену, — пошутил Дантес.

Стоит отметить, что в сети и так много шуток по поводу того, что парочки якобы обменялись партнерами. Волну решил поддержать и Дантес, хоть и не всем поклонникам это понравилось.

  • Не удивительно, почему Надя выбрала другого.
  • Перебор.
  • Зато честно.
  • За что вы на него накинулись? За правду?
  • Зачем я это услышала?
  • Люблю Надю, но Дантес прав. — Пишут в комментариях под видео.
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Теги
Владимир Дантес Даша Кацуріна Міша Кацурін Надя Дорофеева
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