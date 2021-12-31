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Найкращий для нас: дружина Павліка зворушливо привітала артиста з 56-річчям

31 Грудня 2021, 16:08
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Віктор Павлік, Катерина Реп'яхова
Джерело: Катерина Реп’яхова

Дружина українського співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп’яхова, зворушливо привітала його з днем народження. 31 грудня артисту виповнилося 56 років.

На особистій сторінці в Instagram Катерина оприлюднила відео, в якому показала сімейні фото та відео. Кадри супроводжує трек Віктора Павліка – Кто, если не ты.

– Коханий наш таточко, з днем народження! Ти найкращий для нас! Твоя сім’я, – підписала відео Катерина.

Шанувальники Віктора Павліка приєдналися до привітань. Наразі зіркове подружжя відпочиває у Буковелі. Там вони святкують день народження та зустрічатимуть Новий рік.

Нещодавно дружина Віктора Павліка повідомила про сварку з чоловіком. Катерина Реп’яхова у сльозах заявила, що співак її образив і вона не впевнена, що після цього вони залишаться разом.

Блогерка розповіла, що причиною сварки стали минулі стосунки Віктора, в яких він почувався винним в усіх гріхах. Проте артист готовий працювати над цим почуттям провини з психологом заради збереження шлюбу.

Пізніше Катерина Реп’яхова помирилася з чоловіком і заявила, що завдяки кризі їхня сім’я стала міцнішою. Тепер пара готова разом йти до спільних мрій та цілей.

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Теги
Віктор Павлік , День народження , Привітання
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