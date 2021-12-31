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Лучший для нас: жена Павлика трогательно поздравила артиста с 56-летием

31 декабря 2021, 16:08
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Віктор Павлік, Катерина Реп'яхова
Источник: Катерина Репяхова

Жена украинского певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова, трогательно поздравила его с днем рождения. 31 декабря артисту исполнилось 56 лет.

На личной странице Instagram Екатерина обнародовала видео, на котором показала семейные фото и видео. Кадры сопровождает трек Виктора Павлика — Кто, если не ты.

— Любимый наш папочка, с днем рождения! Ты самый лучший для нас! Твоя семья, – подписала видео Екатерина.

Поклонники Виктора Павлика присоединились к поздравлениям. Сейчас звездные супруги отдыхают в Буковеле. Там они отмечают день рождения и будут встречать Новый год.

Недавно жена Виктора Павлика сообщила о ссоре с мужем. Екатерина Репяхова в слезах заявила, что певец ее обидел и она не уверена, что после этого они останутся вместе.

Блогерша рассказала, что причиной ссоры стали прошлые отношения Виктора, в которых он чувствовал себя виновным во всех грехах. Однако артист готов работать над этим чувством вины с психологом ради сохранения брака.

Позже Екатерина Репяхова помирилась с мужем и заявила, что благодаря кризису их семья стала крепче. Теперь пара готова вместе идти к общим мечтам и целям.

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Теги
Виктор Павлик , День народження , Привітання
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