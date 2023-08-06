Дружина телеведучого Тимура Мірошниченка Інна Мірошниченко розповіла, як її донька відреагувала на появу в сім’ї названого сина. Своїми спостереженнями адвокатка поділилася в Instagram.

Інна зізналася, що найбільше на поповнення в сім’ї чекала саме Мія, яка кожної поїздки до Житомира запитувала своїх батьків про майбутнього братика. Пара дуже часто приїжджала до хлопчика, щоб якомога швидше забрати його додому.

– У день коли нарешті привезли його, вона бігла додому… купила печиво і пюре. Вона така обережна з ним – хоче дати йому все, чого він не мав… Це найкраща няня, яку ми навіть не просили нею бути, – заявила Інна.

Мірошниченко показала нарізку з п’яти перших хвилин їхнього знайомства. Дружина ведучого додала, що старша сестричка доглядає за своїм братом.

– Мія садить у гойдалку і знімає з неї, біжить і хапає на руки, коли Марсель біля дороги. Хоче побути разом із ним перед садочком і контролює, наскільки я турботлива мати, – підсумувала Інна.

Адвокатка додала, що Мія також активно допомагає їй, коли бракує часу на домашні справи.

Нагадаємо, що раніше Мірошниченко привітала прийомного сина з днем народження. Марселю виповнилося 2 рочки, і дружина ведучого не могла пройти повз таку подію.